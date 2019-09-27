Ölen sözleşmeli erin organları 4 kişiye umut oldu

Niğde’de trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 25 yaşındaki Sözleşmeli Er Çağlar Durak’ın 4 organı 4 vatandaşa umut oldu.

Geçirdiği motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan Şırnak 48. Tugay Komutanlığı'nda görevli sözleşmeli er Çağlar Durak'ın (25) tedavi gördüğü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda servisinde beyin ölümü gerçekleşti.

Hayatını kaybeden hastanın ailesi, Durak'ın organlarını bağışlamaya karar verdi.

Araştırmada, hastanın kalbinin Ankara Şehir Hastanesinde, sol böbrek ve karaciğerinin Adana Başkent Hastanesi ve sağ böbreğinin ise Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki hastalarla uyumlu olduğu belirlendi.

Hastanın organları operasyonla alınarak, askeri helikopter ve araçlarla Ankara, Adana ve Gaziantep'te gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de 2019'da dördüncü donör olduğunu söyledi.

Hastaya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Koç, şunları söyledi:"Kardeşimizin, trafik kazası sonucu yoğun bakımda, beyin ölümü gerçekleşti. Hasta yakınlarımızdan organ nakli konusunda izinlerini aldık ve resmi işlemleri yaptık. Kendilerine ve bu konuda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Organlarımız, Ankara, Adana ve Gaziantep'te şifa bekleyen hastalara nakli sağlanacak. Niğde'de iyi bir ekibimiz var. Bundan sonra da özellikle beyin ölümü gerçekleşmiş vatandaşlarımızın ailelerinden destek istiyoruz. Beyin ölümü sonrası ölüm gerçekleştiği için organların organ bekleyen hasta ve yakınları adına çok büyük değer. Bu anlamda onlardan da destek istiyoruz. Şifa bekleyen ailelere yakınlarına şifalar diliyoruz"

Çağlar Durak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karakapı beldesinde defnedilecek.

NİĞDE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:06

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