Sözleşmeli er, organlarıyla 4 hastaya can olacak

NİĞDE'de geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen sözleşmeli er Çağlar Durak'ın(25) ailesi tarafından bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu.

Şırnak 48. Tugay Komutanlığı'nda sözleşmeli er olarak görev yapan Çağlar Durak, ailesini ziyarete geldiği Niğde'de 3 gün önce geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Durak'ın gece yarısı beyin ölümü gerçekleşti. Durak'ın ailesi, oğullarının organlarını bağışladı. Bunun üzerine Durak'tan alınan kalp, karaciğer ve 2 böbrek, organ bekleyen 4 hastaya nakledilmek üzere askeri helikopter ve araçlar ile Ankara, Adana ve Gaziantep'e gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Çağlar durak'ın 2019 yılında kentteki dördüncü donör olduğunu belirterek, "Kardeşimizin yoğun bakımda, beyin ölümü gerçekleşti. Hasta yakınlarımızdan organ nakli konusunda izinleri aldık ve resmi işlemleri yaptık. Organların Ankara, Adana ve Gaziantep'te şifa bekleyen hastalara nakli sağlanacak. Beyin ölümü sonrası ölüm gerçekleştiği için, organlar, nakil bekleyen hasta ve yakınları için çok büyük değer. Bu anlamda destek bekliyoruz" dedi.

Çağlar Durak, Karakapı Beldesi'nde toprağa verildi.



NİĞDE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:06

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