Niğde’de Görme Engelliler İçin Kaldırımlar Yenilendi

Engellilere yönelik gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir şehir merkezinde ana arterlerde kabartmalı kaldırım taşları yaptırdı.

Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte ve sosyal belediyecilikte öncü olan Niğde Belediye Başkanlığı engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve onları topluma kazandırarak sosyalleşmelerini sağlamak adına kentte engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. Kurum ve kuruluşların bulunduğu noktalarda kabartmalı kaldırım yapımına öncelik veren Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ana caddelerde de çizgi ve işaretleme çalışmaları gerçekleştirerek trafik akışının daha kontrollü ve sağlıklı hale gelmesini sağladı.

NİĞDE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:06

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