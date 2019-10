Niğde’de Camiler ve Din görevlileri haftası kutlanıyor

Niğde İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, her yıl 17 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din görevlileri haftasının bu yılki temasının ‘Cami ve Hayat’ olduğunu söyledi.

Hafta etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezinde konferans olduğunu ve vatandaşları konferansa davet eden Müftü Şık, Orman Müdürlüğü ile birlikte cami bahçelerine fidan dikeceklerini ifade etti.

Basın toplantısı düzenleyerek hafta ile ilgili açıklamada bulunan Müftü Şık açıklamasında şunları söyledi: “Her yıl 17 Ekim tarihleri arasında Camiler ve Din görevlileri haftası olarak programlar düzenlenmektedir. Bu hafta münasebetiyle Camilerimize, hocalarımıza, cami medeniyetimizin önemine atıfta bulunmak suretiyle burada dikkat çekmek istemekteyiz. Bu yıl inşallah Cami ve Hayat temasıyla bu faaliyetler gerçekleştirilecek. Bu yıl düzenleyeceğimiz faaliyetler şu şekilde birinci bu yıl arkadaşlarımızla beraber valimizi ziyaret ettik. Bazı kurum ve kuruluşları da bu hafta münasebetiyle heyet halinde ziyaretlerimiz olacak. Ayrıca haftamızın önemini teşkil edecek bir konferansımız olacak. Konferansımız bugün saat 14.00 kültür merkezinde konferansımız olacak. Konferansımıza diyanet işleri başkanlığımızdan bir daire başkanımız gelip katılımcılara konferans verecek. Öte yandan bütün camilerimizde etkinlikler yapılmak üzere her hocamız kendi imkanları çerçevesinde cemaatiyle işbirliği içerisinde programlar çerçevesinde halkımızı bu hafta üzerine çekmeye çalışacağız. Diğer taraftan gönül vermiş olan ve fedakârca görevlerini yaptıktan sonra emekli olan hocalarımızı da ziyaret edeceğiz. Etrafı müsait olan camilerimizi Orman müdürlüğü ile işbirliği yaparak ağaçlandırma yapmayı planlıyoruz” dedi.

Cami yaptıran ve yaptırmak isteyen hayırseverlere mesaj veren Müftü Şık, “ Bizim kültürümüzde yükselen minareler bir taraftan belki tevhidi temsil eder ama aynı minareler ve kubbeler bir taraftan o memlekette hayır sahiplerinin olduğuna şahitlik yapar. Çünkü her bir caminin veya minarenin maddi imkanda arka planında bir hayırsever kitlesi vardır. Bu hayırsever kitlesini hem tebrik ediyoruz hem emeklerinin Allah katında zayi olmamasını niyaz ediyoruz. Bu hayırseverle vatandaşlarımızın varlığı ve sağladığı imkanlar devam ettikçe hem Niğde’miz de hem de memleketimizde hem de İslam coğrafyasında Allah’ın izniyle Camisiz minaresiz ezansız kalmama gibi bir şansı yakalamış olacağız. Öte yandan karınca kararınca hizmet yapan bir çok büyüğümüzü bizler hayırla yad ediyoruz” diye konuştu.

