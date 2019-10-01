Buzağıyı 3 tekerlekli seyyar arabayla veterinere götürdü

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Niğde’de yaşlı bir kadın, hastalanan buzağısını tedavi için 3 tekerlekli seyyar arabayla veterinere götürdü.

Niğde Merkezde bir kadın yeni doğmuş buzağısının halsiz olduğunu farketti. Buzağıyı komşularından bulduğu 3 tekerlekli seyyar arabaya koyarak veterinerin yolunu tuttu. Paşakapı caddesinde bulunan veterinere götüren kadın daha sonra gözden kayboldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta vatandaşların ilgisini çeken kadın, buzağıyı tedavi ettirip ettirmediği ise bilinmiyor.

NİĞDE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:32

YATSI 19:47

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