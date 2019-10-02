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Niğde’de patates hasadı başladı 260 bin dekar alanda yaklaşık 900 bin ton patates hasat edilecek

İHA

Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de bu yıl yaklaşık 260 bin dekar alanda 900 bin ton ürün bekleniyor.

Niğde’de patates hasadı başladı 260 bin dekar alanda yaklaşık 900 bin ton patates hasat edilecek

Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de bu yıl yaklaşık 260 bin dekar alanda 900 bin ton ürün bekleniyor.
Türkiye'nin patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de kışlık patates hasadı sürerken, kalitesiyle ön plana çıkıyor. Niğde'de yaklaşık 260 bin dekarda 900 bin ton rekolte bekleniyor. Mevsimin soğuk geçmesiyle kalitesi artan patateste vatandaşlar, daha lezzetli patates tüketecek. Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Konaklı beldesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'nin Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 17'sini karşıladığını söyledi. Üretilen patatesin yaklaşık yüzde 80'inin depolara konularak kış aylarında tüketildiğini belirten Kenar, şunları söyledi:
"Yaklaşık 10 gün daha sürecek hasat dönemimiz var. Bu yıl kayıt dışı 30 bin olmak üzere yaklaşık 260 bin dekar alanda üretim bekliyoruz. Bu da yaklaşık 900 bin ton patatesimizin depolara gireceğini tahmin ediyoruz. Kış boyunca patatesi tüketicilerimize arz edeceğiz. Geçen seneye üretimde çok fazla artış yok, ekili alanlarımız aynı. Geçen seneye göre bu yıl, patatesimiz biraz daha kaliteli ve lezzetli. Çünkü bölge, biraz daha soğuk geçti. O yüzden bu yıl patatesin daha kaliteli. Tüketicimiz gönül rahatlığıyla ürünleri tüketebilir."
Konaklı beldesinde patates üreticisi Bayram Elmas da patates hasadının iyi gittiğini ve verimin de güzel olduğunu dile getirdi.
Geçen seneye göre fiyatların biraz düşük olduğunu aktaran Elmas, "Bu yıl yaklaşık yüzde 2530 maliyet yükseldi. Bu da çiftçilere dokunuyor. Neredeyse zarar etme aşamasına geliyoruz. Geçen sene Tarım Kredi Kooperatifi aldı, tanzim satışlara, ihracata gitti, destek ve prim verildi. Bunların devamını istiyoruz. Eğer devam ederse inşallah patates fiyatları belli bir noktaya gelecek. Çiftçi de zarar etmekten kurtulacak. Bu sene verim olarak altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Ürün de verim de kalite de çok güzel. On numara patatesimiz var" dedi.

NİĞDE

02 Ekim 2019 Çarşamba

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