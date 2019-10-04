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Öğrencilerden tarım işçilerine giysi yardım

İHA

Öğrencilerden tarım işçilerine giysi yardım

Niğde Abdulhamit Han Ortaokulu mevsimlik tarım işçilerine giysi yardımında bulundu.
Niğde merkez Abdulhamit Han Ortaokulu idaresi tarafından değerler eğitimi çerçevesinde, ‘Yardıma uzanan el seninki olsun’, kampanyası başlatıldı.
Bir hafta süren kampanya çerçevesinde öğrenciler ve öğrenci velileri giysi topladı.
Toplanan giysiler okul öğretmen ve öğrenciler tarafından Urfa yöresinden Niğde’ye gelen tarım işçilerine teslim edildi.
Niğde’de patates hasadının yoğun olarak yapıldığı Konaklı beldesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelere dağıtılan paketlerde pantolon, kazak, çorap, ceket, mont, ayakkabı, çocuk ve kadın giysileri bulunuyor.
Niğde Abdulhamit Han Ortaokulu tarafından başlatılan giyecek yardımı kampanyasına Konaklı Belediyesi, Konaklı İlk ve Ortaokulu destek verdi.
Konaklı Belediye Başkanı Maksut Özçelik , yaptığı açıklamada, “Tarım işçilerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak istediklerini söyledi.
Mevsimlik tarım işçilerinin Konaklı kasabasında 3 4 ay kaldıklarını belirten Özçelik, “Konaklı Belediyesi olarak tarım işçilerini sevindirmek onlara destek olmak adına başlatılan kampanyaya destek verdik. Ben bu kampanyayı başlatan Abdulhamit Han Ortaokulunun hayırsever öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim” dedi.
Abdulhamit Han Ortaokulu Müdürü Ramazan Koyuncu ise değerler eğitimi çerçevesinde öğretmen ve öğrencilerin içinde yer aldığı bir giysi yardımı kampanyası başlattık. Kampanyaya öğretmen ve öğrencilerimiz gereken desteği verdiler. Amacımız yardım konusunda farkındalık oluşturmaktır.
Bir hafta süren kampanya ile giysi yardımına veliler, öğrenciler ve öğretmenler büyük destek verdiler. Katkılarından dolayı veliler, öğrenciler ve öğretmenler teşekkür ederim”dedi.

NİĞDE

04 Ekim 2019 Cuma

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