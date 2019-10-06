Demirkazık´ta yollarını kaybeden dağcılar kurtarıldı

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NİĞDE'de Çamardı İlçesi Demirkazık Dağı'na tırmanış dönüşünde yollarını kaybeden 2 dağcı, 12 saat sonra jandarma tarafından kurtarıldı.

Çağan Çelik ve Ali Eren Nesanır, Çamardı İlçesine bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçti. Zirve tırmanışı dönüşü yollarını kaybeden iki dağcı telefonla durumu arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşlarının yetkililere haber vermesi üzerine dağcıların bulunduğu bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi. JAK ve AFAD ekipleri 12 saat sonra dağcıların bulunduğu alana giderek, kayboldukları bölgede buldu. Kamp alanına getirilen dağcıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



NİĞDE 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:26

YATSI 19:41

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