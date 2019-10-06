Demirkazık´ta yollarını kaybeden dağcılar kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Demirkazık´ta yollarını kaybeden dağcılar kurtarıldı

DHA

NİĞDE'de Çamardı İlçesi Demirkazık Dağı'na tırmanış dönüşünde yollarını kaybeden 2 dağcı, 12 saat sonra jandarma tarafından kurtarıldı.

NİĞDE'de Çamardı İlçesi Demirkazık Dağı'na tırmanış dönüşünde yollarını kaybeden 2 dağcı, 12 saat sonra jandarma tarafından kurtarıldı.
Çağan Çelik ve Ali Eren Nesanır, Çamardı İlçesine bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçti. Zirve tırmanışı  dönüşü yollarını kaybeden iki dağcı telefonla durumu arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşlarının yetkililere haber vermesi üzerine dağcıların bulunduğu bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi.  JAK ve AFAD ekipleri 12 saat sonra dağcıların bulunduğu alana giderek, kayboldukları bölgede buldu. Kamp alanına getirilen dağcıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NİĞDE

06 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:34
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rotayı kaybeden dağcıları kurtarma ekipleri buldu
YEREL HABERLER Rotayı kaybeden dağcıları kurtarma ekipleri buldu
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
YEREL HABERLER Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
YEREL HABERLER Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK-1, Birevim Elazığspor 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK-1, Birevim Elazığspor 2
Niğde Anadolu FK - Birevim Elazığspor: 1-2
YEREL HABERLER Niğde Anadolu FK - Birevim Elazığspor: 1-2
Öğrencilerden tarım işçilerine giysi yardım
YEREL HABERLER Öğrencilerden tarım işçilerine giysi yardım
Patates üreticisi tanzim satışı istiyor
YEREL HABERLER Patates üreticisi tanzim satışı istiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X