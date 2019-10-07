Niğde Belediyesi Meslek Edindirme kursları devam ediyor

Niğde Belediye Başkanlığı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda meslek edindirme kurslarının yenilerini açmaya devam ediyor.

Niğde Belediye Başkanlığı işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsiz vatandaşların niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla Belediye bünyesinde meslek edindirme kursları açmaya devam ediyor.

Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koordine edilerek vatandaşlara ücretsiz olarak verilen meslek edindirme kursları Dikim Elemanı Kursu ve Ön Muhasebe Kursu kayıtları başladı.

Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 Yaşını tamamlamış olmak, Ortaöğretim ya da dengi okul mezunu olmak, kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak, emekli olmamak, kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak, Yüksek Öğretimde okuyan öğrenciler hariç örgün öğretimde öğrenci olmamak, başvuru şartlarını arayan Dikim Elemanı Kursu ve Ön Muhasebe Kursu’na başvurular Niğde Belediyesi İş İstihdam Ofisi ve İŞKUR Niğde İl Müdürlüğü’nden 7 Ekim 16 Ekim tarihleri arasında yapılabileceği Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından bildirildi.

Niğde Belediyesi, İŞKUR Niğde İl Müdürlüğü, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, Hüdavend Hatun Kadın, Çocuk ve Gençlik Derneği ( HÜKAGED ) iş birliği ile düzenlenen Dikim Elemanı Kursu Niğde Belediyesi hizmet binasında, Ön Muhasebe Kursu Halk Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında katılım yapan kursiyerlere verilecektir.

NİĞDE 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:14

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