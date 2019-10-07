Niğde Belediyesi Meslek Edindirme kursları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Niğde Belediyesi Meslek Edindirme kursları devam ediyor

İHA

Niğde Belediye Başkanlığı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda meslek edindirme kurslarının yenilerini açmaya devam ediyor.
Niğde Belediye Başkanlığı işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsiz vatandaşların niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla Belediye bünyesinde meslek edindirme kursları açmaya devam ediyor.
Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koordine edilerek vatandaşlara ücretsiz olarak verilen meslek edindirme kursları Dikim Elemanı Kursu ve Ön Muhasebe Kursu kayıtları başladı.
Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 Yaşını tamamlamış olmak, Ortaöğretim ya da dengi okul mezunu olmak, kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak, emekli olmamak, kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak, Yüksek Öğretimde okuyan öğrenciler hariç örgün öğretimde öğrenci olmamak, başvuru şartlarını arayan Dikim Elemanı Kursu ve Ön Muhasebe Kursu’na başvurular Niğde Belediyesi İş İstihdam Ofisi ve İŞKUR Niğde İl Müdürlüğü’nden 7 Ekim 16 Ekim tarihleri arasında yapılabileceği Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından bildirildi.
Niğde Belediyesi, İŞKUR Niğde İl Müdürlüğü, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, Hüdavend Hatun Kadın, Çocuk ve Gençlik Derneği ( HÜKAGED ) iş birliği ile düzenlenen Dikim Elemanı Kursu Niğde Belediyesi hizmet binasında, Ön Muhasebe Kursu Halk Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında katılım yapan kursiyerlere verilecektir.

NİĞDE

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:35
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhtar ile çalışanını öldüren çoban tutuklandı
YEREL HABERLER Muhtar ile çalışanını öldüren çoban tutuklandı
Haklarında Hapis cezası bulunan 24 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Haklarında Hapis cezası bulunan 24 kişi yakalandı
Hayvan otlatma kavgasında öldürülen muhtar ve çalışanı toprağa verildi
YEREL HABERLER Hayvan otlatma kavgasında öldürülen muhtar ve ...
Rotayı kaybeden dağcıları kurtarma ekipleri buldu
YEREL HABERLER Rotayı kaybeden dağcıları kurtarma ekipleri buldu
Demirkazık´ta yollarını kaybeden dağcılar kurtarıldı
YEREL HABERLER Demirkazık´ta yollarını kaybeden dağcılar kurtarıldı
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
YEREL HABERLER Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
YEREL HABERLER Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK-1, Birevim Elazığspor 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK-1, Birevim Elazığspor 2
Niğde Anadolu FK - Birevim Elazığspor: 1-2
YEREL HABERLER Niğde Anadolu FK - Birevim Elazığspor: 1-2

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X