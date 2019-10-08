Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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Niğde'de farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, farklı tarihlerde düzenledikleri operasyonlarda, 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 300 gram uyuşturucu, 6 cam aparat, plastik kap, 2 rulo alüminyum folyo, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 130 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden, H.K, E.U. ve H.E, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri hakkında işlem başlatıldı.

NİĞDE 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

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