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Bor Belediyesinin Yetkisi de Hizmet-İş Sendikasında

İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Başkanlığına, Niğde Belediyesinin ardından Bor Belediyesi ile de Toplu İş Sözleşmesi yapması için yetki verdi.

Bor Belediyesinin Yetkisi de Hizmet-İş Sendikasında

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Başkanlığına, Niğde Belediyesinin ardından Bor Belediyesi ile de Toplu İş Sözleşmesi yapması için yetki verdi.
Gökhan Demircioğlu başkanlığındaki Hizmetİş Sendikası Niğde Şubesi 2018 yılında Niğde Belediyesi Personel A.Ş, Niğde Düzenli Katı Atık Birliği, Alay Belediyesi Personel Limited Şirketi, Aktaş Belediyesi Personel Limited Şirketi, Bor Belediyesi Personel Limited Şirketi, Bağlama Belediyesi Personel Limited Şirketi ve Niğde Belediyesi eski kadrolu çalışanlarına sözleşme için yetki alınması sağlanmıştı.
2019 yılında ise çalışmalarını aralıksız sürdüren HAKİŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Başkanlığı, Niğde Belediyesi eski kadroluların sözleşme yetkisini almaya hak kazanmasının ardından, Bor Belediyesi eski kadrolularında yetkisini aldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gönderilen tespit yazısında “Bor Belediyesi işyeri ile ilgili olarak 6356 sayılı sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 42’nci maddesi gereğince, Bakanlığımızca taraflara gönderilen ilgi tespit yazımıza Yasada öngörülen süre içinde herhangi bir itiraz olmamıştır. Bu nedenle, 6356 sayılı kanunun 44’üncü maddesi gereğince belirtilen işyerlerinde Hizmetİş Sendikasının İşletme Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Niğde’de yetkili sendika olarak faaliyetlerimiz devam etmektedir diyen Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Niğde’de kuruluşuna başkanlık ettiğim Hizmetİş Sendikasının Niğde Şubesi binlere ulaşan üyesiyle adından söz ettiren bir yapıya kavuşmuştur. Burada emek vardır. Bor Belediyesinde de Yetki Hizmetİş Sendikasının. 6356 sayılı kanunun 44’üncü maddesi gereğince Bor Belediyesinde Hizmetiş Sendikasi yetkilidir. Yetkili sendika sürecimiz Bor Belediyemize, Sendikamıza ve Bor Belediyesinde eski kadrolu işçi olarak çalışan üyelerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

NİĞDE

08 Ekim 2019 Salı

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