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Üniversitede 'damızlık koyun' üretimi

DHA

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Ceyhan, İç Anadolu'nun damızlık koyun ihtiyacını karşılamak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Şu an 150 baş koyun ile faaliyetlerimize başladık" dedi.

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Ceyhan, İç Anadolu'nun damızlık koyun ihtiyacını karşılamak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Şu an 150 baş koyun ile faaliyetlerimize başladık" dedi.
Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Ceyhan, İç Anadolu bölgesinin damızlık ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi. Ceyhan, "Niğde'nin ve bölgenin hayvansal küçükbaş yapısını incelediğimizde hemen hemen Ak Karaman olduğunu görüyoruz. Damızlık sorununda ciddi bir problem olduğunu değerlendiriyoruz. Bu kapsamda işletmelerden seçtiğimiz koyunlarla bölgenin damızlık ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Koyunculuk biriminde uygulama ve araştırma birinci hedefimiz. Hem bölge çiftçisine model olmak hem de bölge çiftçisinin ihtiyaçlarını karşılamak koyunculuk biriminin de ana hedefleri arasındadır" dedi.
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim bölümü öğrencilerinin hem yüksek lisans hem doktora hem de araştırma faaliyetlerine materyal sağladıklarını da belirten Ceyhan şöyle konuştu:
"Şu an 150 baş koyun ile faaliyetlerimize başladık. Tesisimiz modern bir sistemle çalışıyor. Hayvanların yemlenmesi, beslenmesi, su ihtiyaçları düzenli olarak sağlanıyor. Seçtiğimiz damızlık materyallerle özellikle Niğde bölgesinin koç ihtiyacını karşılayacağımızı düşünüyoruz. Ak Karaman ırkı yerli ırkımız. Bu yerli ırkı geliştireceğimiz, uygulayacağımız saf yetiştirme seleksiyon yöntemleriyle hem canlı ağırlıklarının artmasını hem de besi performansının iyileşmesini bekliyoruz. Niğde bölgesi esasında tüm iç Anadolu'nun damızlık ihtiyacını karşılama konusunda gelecekte faaliyette bulunacağımızı düşünüyorum."
 

NİĞDE

09 Ekim 2019 Çarşamba

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