Niğde’de 2.kattan düşen boyacı ağır yaralandı

Niğde’de dengesini kaybederek 2. kattan düşen boya işçisi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çiftlik İlçesinde bir inşaatta boya yapan T.A. (42) dengesini kaybederek 2. kattan aşağı düştü. T.A.’nın düştüğünü farkeden diğer işçi arkadaşları hemen 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boyacı T.A.’yı Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavisi süren boyacının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
NİĞDE
09 Ekim 2019 Çarşamba
- İMSAK 05:16
- GÜNEŞ 06:37
- ÖĞLE 12:34
- İKİNDİ 15:47
- AKŞAM 18:21
- YATSI 19:36