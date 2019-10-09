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Niğde’de öğrencilerden doğa temizliği

İHA

Niğde'de 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında " Doğa Okulu" açıldı.

Niğde’de öğrencilerden doğa temizliği

Niğde’de 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında “ Doğa Okulu” açıldı.
Açılış töreni İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve Orman İşletme Müdürü Mehmet Özdemir'in katılımıyla Merkez Hançerli ağaçlandırma sahasında düzenlendi.
Açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar "Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ilimizde kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biri de Doğa okulu projesidir. Doğa okulu projesi ile okullarımızın duvarlarını yıkıyor ve öğrencilerimizi yeni öğrenmeler, yeni yaşantılar ile karşı karşıya getiriyoruz. Sınıfta öğrendikleri bilgileri, sunduğumuz doğal ortamlarda beceri haline dönüştürerek eğitim faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı planlıyoruz. 2023 eğitim vizyonunun en önemli öğelerinden bir tanesi şüphesiz tasarım beceri atölyeleridir. Öğrencilerin burada yapacakları araştırma, inceleme, tasarım vb. faaliyetler Doğa Okulunu Türkiye'nin en büyük tasarım beceri atölyesi haline getirecektir. Yıllardır sürdürdüğümüz, çocuk ve gençlerimiz için risk unsuru olan bağımlılık ve en önemlisi teknoloji bağımlılığı ile mücadele için de Doğa Okulu bir çare olacaktır. Burada tanışacakları doğa sporları çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan ve her türlü bağımlılıktan uzak tutacaktır. Bu yıl pilot uygulamaları başlayacak proje ile her sınıf haftada bir gün Doğa Okulu'nda eğitim öğretim yapacaklardır. Ayrıca bu alanda öğrencilerimiz özellikle risk gruplarımız öncelikli olmak üzere trekking, oryantring, bahçecilik, tarımsal faaliyetler, gönüllülük çalışmaları ile boş zamanlarını da etkin değerlendireceklerdir. Doğa okulunda yapılacak çalışmalar öğretmenlerimiz içinde önem arz etmekte olup öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklenirken ilimizin eğitim kalitesini artıracaktır. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve Orman İşletme İl Müdürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür ediyor, Doğa Okulumuzun ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
385 öğrenci ile doğa temizliği
İl Milli Eğitim Müdürü ve Orman İşletme Müdürü tarafından Doğa Okulu protokolünün imzalanmasının ardından liselerimizde bulunan çevre kulübü üyesi 385 öğrenci ve protokol mensuplarının katılımıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. İçerisinde 6 farklı tasarım beceri atölyesi barındıracak doğa okulu Türkiye'nin en büyük tasarım beceri atölyesi olacak.

NİĞDE

09 Ekim 2019 Çarşamba

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