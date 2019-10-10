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Şehit ailelerinden ‘Barış Pınarı Harekatına’ tam destek

İHA

İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri Başkanlar Kurulu Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

Şehit ailelerinden ‘Barış Pınarı Harekatına’ tam destek

İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri Başkanlar Kurulu Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatına destek verdi.
Başkanlar kurulu adına açıklama yapan Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir,"Barış Pınarı Harekatı'nı İç Anadolu Bölgesi şehit aileleri ve gaziler Dernek Başkanları olarak Ailelerimiz adına destekliyoruz" dedi Demir açıklamasında şunları söyledi:
"Ülkemizin sınır güvenliğini tehdit eden PKK,YPG, PYD, DEAŞ gibi hainler Amerika ve İsrail'den destek alarak binlerce kilometre dışarıdan gelip sınır güvenliğini sağlamak ve enerji koridoru adı altında, terör örgütünün bölgede kurmak istediği terör yapılanmasına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı İçanadolu Bölgesi şehit aileleri ve gaziler Dernek Başkanları olarak Ailelerimiz adına destekliyoruz. Hain terör örgütünün baskısına maruz kalan Ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşların bir an önce yurtlarına dönmeleri adına Suriye'nin terör örgütü yapılanmasından temizlenmesi için bu operasyon gerekiyordu bunu da yapabilecek orduya sahip tek devlet müslümanlığın ve İslamın son Kalesi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ordusundan başka hiçbir güç buna cesaret edemezdi, ve nitekim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile operasyon başlatıldı. Zalimin karşısında mazlumun yanında olan aslan yürekli Çelik bilekli kahraman Türk Ordumuz bu operasyondan da en güzel şekilde yüzünün akıyla hiçbir askerimizin burnu bile kanamadan çıkacağına inancımız ve güvenimiz tamdır. İç Anadolu Bölgesi Şehit aileleri ve gaziler dernekleri olarak Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Yozgat Sarıkaya, Sivas illerimizde faaliyet gösteren şehit aileleri ve gaziler dernek başkanları olarak millet ordusunun yanında sözüne destek vererek kahramanlarımıza "Barış Pınarı" hareketi operasyonunda ve Terörle mücadelede yapılan bütün operasyonlarda Üstün başarılar diliyor illerimizden şehit ailelerimizin gazi ve gazi ailelerimizin selamlarını gönderiyoruz."

NİĞDE

10 Ekim 2019 Perşembe

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