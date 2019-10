Öğrencilerden Diyarbakır annelerine destek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversites’inde bir grup öğrenci Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatına ve Diyarbakır’da çocuklarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için oturma eylemi yapan annelere destek vermek için yürüyüş düzenledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi önünde toplan bir grup öğrenci, ‘Şehitler Ölmen Vatan Bölünmez, Ne Mutlu Türküm Diyene, Hepimiz Mehmet’iz PKK’ya yeteriz” sloganları atarak kampüs içerisinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Mustafa Gökçayır, Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde evlatlarını PKK tarafından kaçırılan annelerin nöbetinin bir aydır sürdüğünü anımsatan Gökçayır, Annelerin bu nöbeti, terörün ve terör destekçilerinin gücünü kırmaya devam ettiğini söyledi.

Gökçayır açıklamasında şunları kaydetti: “Uzun zamandır beklenen Fırat’ın doğusuna Mehmetçiğimiz harekat başlattı. Amerika’nın bölge ülkelerini ve ülkemizi bölme girişimi Türk ordusunun kararlılığına toslamıştır. Bugün ordumuz ve milletimiz, ülkemizin toprak bütünlüğünü koruma ve güvenliğini sağlama konusunda son derece kararlıdır.Türk milletinin karşısında durmak, Okyanusun ötesinden atıp tutmaya benzemez. Bu tehditler Türkiye’ye sökmez. ABD’nin taşeronu PKK terör örgütü, ordumuz tarafından ezilecektir, teröristler Türk ordusunun postalları altında kalacaktır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin vatansever gençleri olarak Amerikan emperyalizmine ve onun paralı lejyonerlerine karşı her daim Mehmetçiğimizin yanındayız. Kalbimiz, yüreğimiz, bilincimiz vatanın birlik ve bütünlüğü için savaşan kahraman ordumuzla ve Diyarbakır’da PKK’nın ve destekçilerinin gücünü sarsan annelerimizle atıyor. Vatan uğruna savaşan mücadele eden her vatandaşımızın yolu açık yüreği sevgiyle umutla dolsun. Çünkü kahraman Türk milletinin Ömer Halisdemirleri her zaman yanlarında. Sonuna kadar destek veriyoruz. Mehmetçiğin gazası mübarek, kılıcı keskin olsun”.

