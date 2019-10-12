Patates üreticisi, ihracat ve tanzim satışı istiyor

Türkiye’de patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde’de bu yıl yaklaşık 260 bin dekar alanda 1 milyon ton ürün bekleniyor. Üretim yapan Konaklı’lı çiftçiler, patateslerini kış boyunca kısım kısım satmak için depolara taşıyor.

Geçen yıla göre patates fiyatlarının düştüğünü dile getiren üreticiler, tanzim satışlarının açılmasını istedi. Tarlada 70 kuruş ile 90 kuruş arasında alıcı bulan patates, Niğde Hali’nde ise 1 buçuk liraya satılıyor.



3 bin 700 Tl masraf edip, 3 bin Tl’ye satıyoruz

Patates fiyatlarında istikrar istediklerini dile getiren üretici Bayram Elmas, ‘‘120 dekar alanda ekim yaptık verim çok iyi. Dekar başına 3 buçuk 4 ton civarı patates verimi alıyoruz. Gübresi, mazotu, ilacı, elektrik masrafları yaparak dekar başına 3 bin 700 TL civarında masraf ediyoruz ve kilo bazlı hesaplarsak şuan 90 kuruş 1 lira arasında masraf oluyor. Toparlarsak 1 dekardan 4 ton aldığımızda şuan da satışta 75 kuruş civarında sattığımızda 4 tonda 3 bin TL topluyoruz 700800 TL dekar başına zarar ediyoruz. Bu zarar durumu bizi yoruyor seneye daha az ekim yapacağız bu durumda. Bizim isteğimiz istikrar olsun. Çok paralar etsin istemiyoruz, çiftçi kazansın tüketici de ucuza yesin istiyoruz’’



Tohum, gübre, Elektrik, mazot fiyatları yüzde 100 arttı

Patates üretiminde bütün ürünlere yüzde 100 zam geldiğini ve sürekli zarar ettiklerini ifade eden Elmas, ‘‘Patateste maliyet artıyor. Geçen yıl aldığımız elektrik, gübre, ilaç, tohum bunların hepsine zam geldi. Maliyetler arttı önümüzdeki yıl patatesi daha az ekeceğiz. Elektrik, mazot, gübre, ilaç bunlar bize çok büyük yük oluyor. Biz üretmek istiyoruz ama zarar etmek istemiyoruz. Şuan üretiyoruz ama zarar ediyoruz. Kalabalık aileyiz. Çoluk çocuk bununla geçiniyoruz. Zarar ede ede artık ekemez duruma geleceğiz. Yetkililerden bir an önce istediğimiz bu sene ihracat olması gerekiyor, ihracat primi verilmesi gerekiyor. Geçen yıl olduğu gibi tanzim satışların olması gerekiyor’’ dedi.



Bu yıl ucuz patates yiyeceğiz

Niğde Manavcılar ve Pazarcılar Odası Başkanı ve Niğde Halciler Dernek Başkanı Tahir Yavuz, patatesin halde 1 buçuk liradan satıldığını söyledi. Fiyatların geçen yıla oranla düştüğünü belirten Yavuz, şunları söyledi: ‘‘Toptancı hallerinde patates fiyatı 1.50 ile 1.60 kuruş arasında satılıyor. Geçen yıla nazaran fiyatlar düştü. Bu sene bolluk yılı olarak görüyoruz. Geçen yıl patates 3 liraya kadar çıkmıştı. Bu yl verim fazla hastalık kalmadı inşallah bu yıl patatesi ucuza yiyeceğiz. 9. Ayda patates sökümüne başlayan patates üreticileri bu mahsullerini depolarına götürüyor. Çünkü Mart, Nisan ayına kadar patates hasadı olmayacağı için aşama aşama depolarından satacaklar. Bunun üzerine de belirli bir maliyet biniyor. Buna rağmen bu yıl, aşırı bir yükseliş beklemiyorum. Bu sene 2 liraya kadar fiyat yükselebilir, bunun haricinde bir artış beklemiyoruz. Bu sene ülkemiz ve milletimiz normal fiyatlara patates yiyebilecek’’

NİĞDE 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:19

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