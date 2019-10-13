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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Niğde Anadolu - Kırşehir Belediyespor:1-3

DHA

- STAT: Niğde 5 Şubat HAKEMLER: Tarık Güldal(xx), Mert Bulut(xx), Ahmet Deveci(xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Muhammet Taha Tepe (x)Aykut Çolakoğlu (x), Şahan Akyüz (x), Recep Yemişci (x), Hakkı Peker (xx), Metehan Yılmaz (x), Atalay Gürel (x) (Dk.76 Kadir Yurttadur), Berkin Taşkın (x)(Dk.57 Fatih Ateş x), Hakkı Yıldız (x), Emirhan Özyaşar (x), Embiya Ayyıldız (x) (Dk.70 Atalay Yıldırım x)
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Sevgi (xx)- Birol Parmak (xx), Volkan Geyik (xx), Onur Karabıyık (xx), Metin Aydın(xx), Serhat Mermer (xx), Emrah Dağ (x)(Dk.32 Berkay Öztuvan xx), Oğuzhan Öztürk (xx), İlker Sayan (xx)(Dk.76 Erbay Eker x), Yaşar Çetin (xx), Ahmet Karadayı (xx)(Dk.81 Turan Yılmaz xx)
GOLLER: Dk.90 Metehan Yılmaz (Niğde Anadolu FK), Dk.16 Emrah Dağ, 57 ve 90+1 Oğuzhan Öztürk (Kırşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Emirhan Özyaşar, Metehan Yılmaz, Hakkı Peker (Niğde Anadolu FK), Oğuzhan Öztürk, Erbay Eker (Kırşehir Belediyespor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta yer alan Niğde Anadolu FK, 8'inci hafta maçında evinde Kırşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

NİĞDE

13 Ekim 2019 Pazar

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  • GÜNEŞ 06:40
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  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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