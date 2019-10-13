TFF 2. Lig: Niğde Anadolu: 1 - Kırşehir Belediyespor: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Niğde Anadolu, 8. hafta maçında evinde Kırşehir Belediyespor'a 31 mağlup oldu.
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Tarık Güldal xx, Mert Bulut xx, Ahmet Deveci xx
Niğde Anadolu: Muhammet Taha Tepe x, Aykut Çolakoğlu x, Şahan Akyüz x, Recep Yemişci x, Hakkı Peker x, Metehan Yılmaz x, Atalay Gürel x (Kadir Yurttadur dk. 76 x), Berkin Taşkın x (Fatih Ateş dk. 57 x), Hakkı Yıldız x, Emirhan Özyaşar x, Embiya Ayyıldız x (Atalay Yıldırım dk. 70 x)
Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi xx, Birol Parmak xx, Volkan Geyik xx, Onur Karabıyık xx, Metin Aydın xx, Serhat Mermer xx, Emrah Dağ x (Berkay Öztuvan dk. 32 x), Oğuzhan Öztürk x, İlker Sayan ×× (Erbay Eker dk. 76 x), Yaşar Çetin x, Ahmet Karadayı x (Turan Yılmaz dk. 81 x)
Goller: Metehan Yılmaz (dk. 90) (Niğde Anadolu), Emrah Dağ (dk. 16), Oğuzhan Öztürk (dk. 57 ve 90+19 (Kırşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Emirhan Özyaşar, Metehan Yılmaz, Hakkı Peker (Niğde Anadolu FK), Oğuzhan Öztürk, Erbay Eker (Kırşehir Belediyespor)
NİĞDE
13 Ekim 2019 Pazar
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