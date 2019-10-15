Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’nin Ulukışla İlçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Aşır Erdem (88) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ulukışla İlçesine bağlı Eminlik Köyünde yaşayan Kore Gazisi Aşır Erdem, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Gazi için köy camisinde cenaze töreni düzenlendi. Erdem’in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi. Cenaze törenine Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Garnizon Komutanı Albay Sinan Şentürk, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Harun Koca, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazi Erdem gözyaşları arasında toprağa verildi.

NİĞDE 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:12

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.