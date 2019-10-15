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Niğde’de 2 çeşit yerli patates hasadı yapıldı Milli tohumlar 'Onaran ve Nam' ithal tohumlara göre ...

İHA

Yerli ve milli tohumlar 'Onaran ve Nam' ithal tohumlara göre 2 buçuk kat daha fazla verim sağladı.

Niğde’de 2 çeşit yerli patates hasadı yapıldı Milli tohumlar 'Onaran ve Nam' ithal tohumlara göre daha fazla verim sağladı

Yerli ve milli tohumlar 'Onaran ve Nam' ithal tohumlara göre 2 buçuk kat daha fazla verim sağladı.
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 10 yerli ve milli patates tohumundan Onaran ve Namın geniş alandaki demonstrasyon ekiminin hasadı gerçekleştirildi.
Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Şeyhler köyünde yapılan hasat sonrası yerli ve milli tohumun verim artışı sağladığı gibi patates hastalıklarına da daha dayanıklı olduğu gözlemledi.
Konuya ilişkin açıklamada yapan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak; "Enstitümüzün 2015 yılından bu yana yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde 10 tane yerli ve milli çeşidimizi ülke tarımına kazandırdık, 2 çeşidimiz de tescil aşamasındadır. Şu anda yaptığımız tüm çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle sürdürülmektedir. Biz çeşitlerimizi geliştirdikten sonra geniş alanda performanslarını görmek amacıyla üreticilerimize demonstrasyon amacıyla tohumluk veriyoruz ve geniş alanda bu çeşitlerimizin performanslarını görüyoruz. Şu anda Niğde Çiftlik Şeyhler köyünde üreticimizin tarlasındayız ve üreticimiz sadece taban gübresi kullandığını beyan ederek yaklaşık 7.5 ton verime ulaştı. İfade ettiği üzere ilk defa tarlasında bu kadar yüksek verime ulaştığını söylüyor. Ayrıca biz enstitü olarak sadece yemeklik sanayilik çeşitler üretmekle kalmıyoruz bunun yanında hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerde geliştiriyoruz. Şu an dünyada ve bölgede sıkıntı olan patates siğil hastalığına karşı ilk defa 2 adet yerli ve milli çeşidimizi de biz ülke tarımımıza kazandıracağız" dedi.
Yerli ve milli tohumunun deneme dikimini yapan çiftçi Onur Çavdar ise yerli tohumdan daha fazla verim sağladıklarını çiftçilerin yerli tohumlara biran önce ulaşmasını istediklerini söyledi.
Çavdar; "Adaptasyon çalışmaları kapsamında Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nün verdiği yerli çeşitlerimiz 'Nam ve Onaran'ın bugün sökümlerini yapıyoruz verimlerimiz ithal tohumlara göre çok yüksek. Bu tohumların biran önce çiftçi ile buluşmasını daha çok bakanlığımızın Patates Araştırma Enstitüsü’nü desteklemesini ve bu tohumların bizlere ulaşmasını istiyoruz. Bugün mildiyönün çok şiddetli olduğu bir yılda çok yüksek bir verim aldık ithal tohumlara göre iki kat verimimiz arttı. Sadece taban gübresi kullandık üstten hiç gübre kullanmadık bu da masraflarımızın düşmesine neden oldu"dedi.
Bahattin Çavdar ise; "Yerli tohumumuz çok memnun bıraktı bizleri. Önceki ithal tohumlardan dekar başına 56 ton verim alırken bunda 7.5 8 ton oldu. Bu güzel oldu maliyeti düşürdü bize. Taban gübresi kullandıktan sonra üstten kullanmadık ama ithal tohumlara üstten devamlı gübre kullanıyorduk mildiyölara çok dayanıklı yerli tohumumuz bu tohumların devamının olmasını istiyoruz’" diye konuştu.

NİĞDE

15 Ekim 2019 Salı

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