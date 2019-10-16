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Milli patateste yüksek verim; tanesi 400 gram geliyor

DHA

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü´nde geliştirilen yerli ve milli patates çeşidi çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftlik İlçesine bağlı Şeyhler Köyünde yerli çeşit olan 'Nam' ile 'Onaran 2015' ekimi yapan çiftçi, ithal tohumlardan iki kat fazla verim elde etti.

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü´nde geliştirilen yerli ve milli patates çeşidi çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftlik İlçesine bağlı Şeyhler Köyünde yerli çeşit olan 'Nam' ile 'Onaran 2015' ekimi yapan çiftçi, ithal tohumlardan iki kat fazla verim elde etti.
Çiftçinin ektiği yerli ve milli patatesin hasadına katılan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ekimi yapılan yerli çeşitlerden yüksek verim elde edildiğini söyledi. Tarım  ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2005 yılından beri sürdürülen ıslah çalışmaları neticesinde 10 tane milli ve yerli çeşidini ülke tarımına kazandırdıklarını belirten Pırlak, bu çeşitlerin satışını da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Pırlak, şunları söyledi:
"Niğde Çiftlik ilçesinde çiftçi şartlarında Onaran 2015 ve Nam çeşitlerimizin performanslarını gözlemledik. Çeşitlerimiz oldukça yüksek verimli kaliteli ve diğer çeşitlerden hastalıklara dayanaklı olduğunu da saptadık. Üreticimiz çeşitlerimizden memnun olduğunu dile getirdi. Biz çeşitlerimizi sanayilik yemeklik veya nişastalık şeklinde çalışmıyoruz, aynı zamanda bölgemizde ve ülkemizde görülen patates hastalıklarına dayanıklı çeşitler üzerinde de çalışıyoruz. Bu bağlamda ülkemizde ve dünyada en fazla sıkıntı oluşturan hastalık patates siğil hastalığıdır. Bununla ilgili enstitümüzün yapmış olduğu moleküler çalışmalar neticesinde 2 tane patates siğil hastalığına dayanıklı yerli ve milli çeşit geliştirdik. Önümüzdeki dönemde tescil aşamasına sunacağız. Tescil olduktan sonra üreticilerimizin hizmetine bunları da sunacağız. Şuan itibariyle bizim yerli milli çeşitlerimiz dekar başına 7,5 ton verim aldı. Çiftçimizin beyanına göre ilk defa bu kadar yüksek bir verim aldı. Çeşitlerimizin hepsi bu bölgede adaptasyon galibiyeti çok yüksek olduğu için daha yüksek miktarda verim alınıyor."
İTHAL TOHUMA GÖRE 2 KAT FAZLA VERİM ELDE EDİLDİ
Patates Üreticisi Onur Çavdar, bu yıl yaklaşık 30 dekar alanda yerli patates çeşidi ekimi yaptığını belirterek, ithal doğumlara göre dekar başına 2 kat fazla verim aldığını söyledi. Çavdar, "Yerli milli çeşitlerin verimi çok yüksek. Yurt dışından gelen tohumlardan alamadığımız verimi aldık. Bunların iki katı verim aldık. Dekara 7 ila 7,5 ton gibi verim elde ettik. Sadece taban gübresi kullandık. Üstten hiçbir şekilde gübre kullanmadık. Yurt dışından gelen tohumlara üst gübresi de kullanıyorduk ama bu kadar verim olmuyordu. Yerli ve milli çeşitlerimizin daha çok çiftçi ile buluşmasını istiyoruz. Bizde daha çok yerli tohumun gelmesini istiyorum. Yurt dışından gelen tohumlarda hastalıklar meydana geliyor. Bu yılda patates hastalığı olan mildiyö çok şiddetli olduğu bir yıldı. Aşırı mildiyö olduğu halde böyle bir verim aldık. Tohumlarımız çok güzel milli ve yerli çeşitlerimizi ekmeye devam edeceğim. Yerli çeşit hastalığa dayanıklı, veririmiz çok yüksek. Şu anda dekara 7 ila 7,5 ton gibi verim aldık. Yurt dışından gelen tohumlarda ise dekara 3,5 ile 4 tonu geçmiyorduk" diye konuştu.   

NİĞDE

16 Ekim 2019 Çarşamba

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