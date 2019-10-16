Su kuyusuna düşen koyunu, AFAD kurtardı

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, AFAD tarafından kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde Çiftlik ilçesinde meydana geldi. Bayram Çınar´a ait koyun, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Kendi imkanlarıyla koyunu çıkaramayan Çınar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kuyuya düşen koyunu halat ile kurtararak, sahibine teslim etti.
NİĞDE
16 Ekim 2019 Çarşamba
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