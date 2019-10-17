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Kick Boks Milli Takımı, Mehmetçik için mücadele verecek

DHA

KİCK boks erkek ve kadın milli takımları, 19-27 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

KİCK boks erkek ve kadın milli takımları, 19-27 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.
Şampiyonaya 53 sporcu ile katılacak olan milli takım, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe 'selam' göndererek, alacakları madalyaları onlara armağan edecek. Çalışmalarla ilgili veren kamp müdürü Metin Öztürkalan, "Sporcularımız şampiyonaya hazır. Şampiyonaya Low King, K1 ve Light Contack branşlarında 53 sporcuyla katılıyoruz. Ülkemizin bulunduğu durum malum. Güneyde kahraman askerlerimizin başarısına başarı katmak istiyoruz. Hedefimiz; güzel maçlar yaparak dünya şampiyonu çıkartıp, ülkemize hediye etmek istiyoruz" dedi.
Milli takım antrenörü Mustan Özkaran da, Mehmetçiğin cephede savaş verdiğini, kendilerinin ise ringlerde savaş vereceğini belirterek, "Şu anda Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor. Askerlerimiz, kahraman ordumuz cephede savaş veriyor, biz de inşallah ringlerde savaş vereceğiz. Biz ülkemizi, bayrağımızı ve sporumuzu seviyoruz. Bu ülkeye hizmet etmek birileri için görev olabilir ama bizim için bir borçtur. Ne borcumuz biter ne de sevdamız" diye konuştu.
"DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUZ"
Dünya kick boks şampiyonu Nagihan Kalyoncu ise tekrar altın madalya almak istediğini ifade ederek, "2017'de Macaristan'da dünya şampiyonu olmuştum. Allah nasip ederse Bosna Hersek'te yapılacak Dünya Şampiyonası'nda tekrar bayrağımı göndere çektireceğim. Motivasyon kampımızın sonuna geldik. Allah nasip ederse Bosna Hersek'e gideceğiz. Orada, Türkiye'yi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Buradan Türk askerine ve Mehmetçiğimize selam ve saygı gönderiyorum" dedi.
Avrupa ve dünya şampiyonu Nurettin Diler de şunları söyledi:
"Hedefimiz, Bosna Hersek'te yine dünya şampiyonu olup ülkemizin bayrağını en üst seviyeye çıkartmak, İstiklal Marşı'mızı bütün milletlere dinletmek. 'Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan tüm askerlerimize, polisimize, kolluk kuvvetimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah biz de Dünya Şampiyonası'nda madalyaları alarak onlara moral kaynağı olmak istiyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kamptan genel görüntü
Milli sporcular antrenmana hazırlanırken
Sporcuların asker selamı vermesi
Milli takım antrenörü Mustan Özkaran'ın açıklamaları
Dünya kick boks şampiyonu Nagihan Kalyoncu ile röportaj
Avrupa ve dünya şampiyonu Nurettin Diler ile röportaj
Detay görüntüler

NİĞDE

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:24
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:25
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