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Kick Boks Milli Takımı, Demirkazık'ta hazırlanıyor

İHA

Kick Boks Milli Takımı, 1921 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek'te yapılacak olan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın hazırlıklarını Niğde'de sürdürüyor.

Kick Boks Milli Takımı, Demirkazık'ta hazırlanıyor

Kick Boks Milli Takımı, 1921 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek’te yapılacak olan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın hazırlıklarını Niğde'de sürdürüyor.
Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde 20 antrenör eşliğinde dünya şampiyonasına hazırlanan 53 sporcu, şampiyonadan madalyalarla dönerek Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlere moral olmak istiyor. Asker selamı ile Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan güvenlik güçlerine selam gönderen millilerin tek hedefi şampiyonada Türk Bayrağını göndere çektirmek. Sürdürdükleri kamp hazırlık sürecinin başarılı geçtiğini ve şampiyonaya hazır olduklarını söyleyen Kick Boks Milli Takım Antrenörü Mustan Özkara, "Bosna Hersek’te yapılacak olan Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'na hazırlık kampındayız. Kampımız mükemmel gidiyor. Türkiye şu anda zor bir süreçten geçiyor. Askerlerimiz, kahraman ordumuz cephede savaş veriyor. Biz de inşallah ringlerde savaş vereceğiz. Biz ülkemizi, bayrağımızı ve gençlerimizi ve sporu seviyoruz. Bu ülkeye hizmet etmek birileri için görev olabilir ama bizler için borçtur. Ne borcumuz biter ne sevdamız" dedi.
2017 yılında Macaristan’da yapılan dünya şampiyonasında dünya şampiyonu olan Nagehan Kalyoncu, "Allah nasip ederse Bosna Hersek’te yapılacak dünya şampiyonasında tekrar bayrağımı göklere çekeceğim" dedi.
Barış Pınarı Harekatı’nda bulunan Mehmetçiklere selam ileten Kick Boks Avrupa ve dünya şampiyonu Nurettin Diler ise, "2008 yılından beri milli takım içerisinde yer almaktayım. Bosna Hersek’te yapılacak olan dünya şampiyonasında yine dünya şampiyonu olup, ülkemizin bayrağını en üst seviyeye çıkarmak. Barış Pınarı Harekatı’nda bulunan tüm askerlerimize, polislerimize, kolluk kuvvetlerimize ve özel harekata buradan selamlarımızı iletiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah biz de dünya şampiyonasında madalyaları alıp onlara, biraz moral kaynağı olmayı istiyoruz" diye konuştu.

NİĞDE

17 Ekim 2019 Perşembe

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