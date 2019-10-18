Patates işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı; 13 yaralı

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NİĞDE´de, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, 13 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında NiğdeKayseri Yolu Hüyük mevkisi yakınlarında meydana geldi. Patates tarlasına giden işçileri taşıyan, 51 JA 635 plakalı minibüs, adı açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 13 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



NİĞDE 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:08

YATSI 19:24

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