Su kuyusuna düşen koyun, 'gece yarısı' operasyonuyla kurtarıldı

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- NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde 15 metrelik su kuyusuna düşen koyun, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çiftlik ilçesinde Bayram Çınar'a ait koyun, 15 metrelik su kuyusuna düştü. Koyunu kendi imkanlarıyla kurtaramayan Çınar, Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, gece yarısı, özel donanımlı teknik malzeme kullanarak, kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Koyun, kuyudan çıkarılarak, sahibine teslim edildi.



NİĞDE 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:45

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AKŞAM 18:08

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