Niğde’de FETÖ’den 1 kişi tutuklandı

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Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski askeri okul öğrencisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklandı. Diğer 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde merkez ve ilçelerinde düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hat telefonlardan arandıkları tespit edilen eski asker okul öğrencisi 10 kişiyi gözaltına almıştı.

NİĞDE 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

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