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Niğde Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatına Destek

İHA

Niğde Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Emrah Özdemir Başkanlığında gerçekleşen özel oturumla Barış Pınarı harekatına destek için bir araya geldi.

Niğde Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatına Destek

Niğde Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Emrah Özdemir Başkanlığında gerçekleşen özel oturumla Barış Pınarı harekatına destek için bir araya geldi.
Niğde Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen özel oturumlu meclis toplantısının gündemi Barış Pınar harekatı oldu. Türkiye Hudutlarının güvenliğini sağlamak, ülkenin sınırlarının güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYDYPG başta olmak üzere milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Türk Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı harekatına Niğde Belediyesinden destek sesleri yükseldi.
Yoklamanın ardından başlayan Özel oturumlu meclis toplantısında destek için bir araya gelen belediye meclisi parti grupları Barış Pınarı harekatına destek açıklaması yaptı.
PKK Terör Örgütü Cinayet Şebekesidir
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Barış Pınarı harekatına destek konuşmasında “Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir” dedi.
Teröre Karşı Milletçe Mücadele Ediyoruz
Belediye Başkanı Özdemir; “Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.
DAEŞ, PKK, PYD, YPG Aynıdır
Başkan Özdemir; “Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından birisi yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalarda özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler” dedi.
Hem Sahada, Hem Masada Bir Çok Kazanım Elde Edildi
Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatında gelinen son noktada ateşkes ilan edilmemiş, verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için 5 günlük süre verilmiştir. Harekat öncesinde kabul görmeyen güvenli bölge başta olmak üzere taleplerimiz kabul görmüş Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ve liderliği, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca yürüttükleri operasyonlar sonucu hem sahada, hem de masada bir çok kazanım elde edilmiştir” şeklinde konuştu.
Her Türk Asker Doğar Sözünü Dünya Ezberleyecek
Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Dosta güven düşmana korku salan kahraman Türk askerimizin her zaman yanında olacak, her Türk Asker Doğar sözünü bütün dünyaya ezberleteceğiz. İhtiyaç olduğu zaman Türkiye Cumhuriyetinin her ferdinin bir an bile düşünmeden vatanı uğruna kanının son damlasına kadar mücadele edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizlerde Niğde Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri olarak Cumhurbaşkanımızın ve ordumuzun her daim yanında olacağız” dedi.

NİĞDE

18 Ekim 2019 Cuma

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