Niğde’de otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi öldü

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Niğde’de karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi kız hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, kaza NiğdeBor yolu üzerinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül U. (23) ve Kader K. (22) isimli kız öğrencilere çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 2 öğrenci yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

NİĞDE 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:08

YATSI 19:24

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