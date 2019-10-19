Niğde’de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Salona operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.K, M.Ö. ve masaj salonu çalışanı M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NİĞDE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:07

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.