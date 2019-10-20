Fuhuş operasyonunda masaj salonunun sahibi tutuklandı

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Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin Selçuk Mahallesi'nde bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda iş yeri sahibi S.A'nın yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri sahibi S.A. tutuklandı. Fuhuş yaptığı iddia edilen E.K. ve M.Ö. adli kontrol şartıyla, masaj salonu çalışanı M.O. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

NİĞDE 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:26

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