Öğrenciler kazada ölen arkadaşları için siyah giyindi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan 2 kız öğrencisinin aşırı hız yapan bir otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybetmeleri sonrası İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri trafik kurallarına uyulması için siyah giyinerek farkındalık oluşturdu.

Niğde Bor yolu Kız Öğrenci Yurdu yakınlarında meydana gelen ve 2 üniversiteli kız öğrenciyi hayattan koparan feci kazanın ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrencileri siyah giyinerek trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturdu.

Bir gün öncesinden sosyal medyada haberleşen öğrenciler ve öğretim görevlileri yayaların geçiş üstünlüğüne ve trafik kurallarına uyulması konusuna dikkat çekmek amacıyla siyah giyinerek üniversiteye geldiler.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin tamamına yakınının siyah giyinmesi ise sosyal medya da da büyük ilgi gördü. Fakülte öğrencileri yanında üniversitede öğrenim gören öğrenciler ve diğer öğretim görevlileri de fakülte ve yüksek okullara siyah giyinerek geldiler ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarına konusunda dikkat çekti.

NİĞDE 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:28

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