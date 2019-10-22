Niğdeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına destek

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Niğde’de 20 okulda öğrenciler İstiklal Marşı okurken asker selamı vererek ‘Barış Pınarı Harekatı’ne destek verdi.

20 okulda gerçekleşen organizasyonda binlerce öğrenci asker selamı vererek İstiklal Marşı okudu.

Minik öğrenciler ve büyük öğrencilerin gerçekleştirdiği organizasyon büyük beğeni toplarken, öğretmenler öğrencilere ‘Barış Pınarı Harekatı’nın ne olduğunu anlattı.

Gür sesle İstiklal Marşı okuyan öğrenciler veliler tarafından alkışla karşılandı.

NİĞDE 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

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