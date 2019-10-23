Ahika’dan Meslek Lisesi öğrencilerine konferans

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), tarafından Niğde’de eğitim gören Meslek Lisesi öğrencilerine ‘Mesleğim Geleceğim’ konulu konferans verildi.

Niğde Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Kişisel Gelişim kitapları yazan Ahmet Şerif İzgören konuşmacı olarak katıldı.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında kalkınma ajanslarının teması 'Mesleki ve Teknik Eğitim' olarak belirlendi. Bu kapsamda; mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması, mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkanlarının artırılması, yeni nesil müfredatların geliştirilmesi, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ile mesleki ve teknik eğitimde eğitimistihdamüretim ilişkisinin güçlendirilmesi gibi hedeflere ulaşma amaçlanıyor.

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın faaliyet alanında bulunan TR 71 Bölgesi illerinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) 2125 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere konferans programları, devam edeceği bildirildi.

NİĞDE 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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