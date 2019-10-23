Barış Pınarı Harekatı'na 30 ton elma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Barış Pınarı Harekatı'na 30 ton elma

DHA

NİĞDE'de toplanan 30 ton elma, dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe gönderildi.

NİĞDE'de toplanan 30 ton elma, dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe gönderildi.
Dündarlı Belediye Başkanlığı ve Dündarlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen kampanya çerçevesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı köy halkından 1200 kasa elma toplandı. 30 tona ulaşan elma, Mehmetçiğe yollandı.
Belediye Başkanı Mustafa Kamar, "40 yıllı aşkın bir süredir ülkemize musallat olan dış güçlerin maşası çocuk katili teröristlerle mücadele eden ve tarihi kahramanlıklarla dolu olan Mehmetçiğimizin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na kahraman ordumuzun sonuna kadar yanında olduğumuzu göstermek amacıyla kasaba halkımız tarafından elma desteğinde bulunduk" dedi. Başkan Kamar, kampanyaya destek veren köy halkına teşekkür etti.

NİĞDE

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde’den Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere elma
YEREL HABERLER Niğde’den Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan ...
Ahika’dan Meslek Lisesi öğrencilerine konferans
YEREL HABERLER Ahika’dan Meslek Lisesi öğrencilerine konferans
Sosyal Bilgiler dersi kültür şölenine dönüştürüldü
YEREL HABERLER Sosyal Bilgiler dersi kültür şölenine dönüştürüldü
Niğde’de belediye Hizmetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Niğde’de belediye Hizmetleri devam ediyor
Kazada ölen Fatma Gül ve Kader'in arkadaşları okula siyah giyerek geldi
YEREL HABERLER Kazada ölen Fatma Gül ve Kader'in arkadaşları okula ...
Niğdeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına destek
YEREL HABERLER Niğdeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına destek
Öğrenciler kazada ölen arkadaşları için siyah giyindi
YEREL HABERLER Öğrenciler kazada ölen arkadaşları için siyah giyindi
Niğde’de 4 bin 390 kişi iş sahibi oldu
YEREL HABERLER Niğde’de 4 bin 390 kişi iş sahibi oldu
Niğde’de minik öğrenciler gazete çıkardı
YEREL HABERLER Niğde’de minik öğrenciler gazete çıkardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X