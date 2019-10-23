Niğde’den Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere elma

Niğde’de Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere bin 200 kasa elma gönderildi.

Niğde merkeze bağlı Dündarlı Kasabası’ndan Barış Pınarı Harekatı’na destek geldi.

Elma hasadı gerçekleştiren üreticiler, kendi aralarında bin 200 kasa elma toplayarak, Suriye’nin kuzeyinde görev yapan askerlere gönderdi.

Dündarlı Belediye Başkanı Mustafa Kamar, “40 yıllı aşkın bir süredir ülkemize musallat olan dış güçlerin maşası, çocuk katili teröristlerle mücadele eden ve tarihi kahramanlıklarla dolu olan Mehmetçiğimizin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekâtına destek veriyoruz. Kahraman ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Desteğimizi göstermek amacıyla kasaba halkımız, çam sakızı çoban armağanı Elma desteğinde bulundular” dedi.

NİĞDE 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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