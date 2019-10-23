Suriyeli işçileri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı

Maaşının 15 katıydı bir an bile düşünmeden yaptı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE´de, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 4´ü ağır 14 işçi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde NiğdeÇamardı yolu Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, 01 MA 3159 plakalı minibüsün seyir halindeyken sağ arka lastiği patladı. Minibüsün ismi açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların 4´ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



NİĞDE 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:02

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.