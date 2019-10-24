Emekli polis, tartıştığı kardeşlere ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

NİĞDE´nin Ulukışla ilçesinde, emekli polis Şemsettin A. (60), tartıştığı Selahattin Arıkan'ı (50) tabancayla vurarak öldürdü, engelli kardeşi Mesut Arıkan'ı (30) da yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Çiftehan köyünde meydana geldi. Köydeki kahvehanede karşılaşan emekli polis Şemsettin A. ile zihinsel engelli Mesut Arıkan ve ağabeyi Selahattin Arıkan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şemsettin A., tabancasıyla Arıkan kardeşlere kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği iki kardeş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Adana'nın Pozantı ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne getirilen Selahattin Arıkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Arıkan'ın ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından jandarma tarafından cinayet silahı ile birlikte yakalanan Şemsettin A., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Soruşturma sürüyor.



NİĞDE 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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