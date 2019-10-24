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Niğde’de Uyuşturucu operasyon: 5 gözaltı

İHA

Niğde’de Uyuşturucu operasyon: 5 gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına' yönelik yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 'Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına' yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında M.K.’nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 1,64 ve 1,66 gram ağırlıklarında 2 fişek esrar, 6 adet extacy hap, alüminyum folyo içerisinde 5,06 gram ağırlığında Esrar, evde bulunan L.Ö’nün üzerinde ve F.G’nin aracında yapılan aramada ise 33 adet extacy hap, 11 fişek toplam 19,89 gram ağırlığında esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili M.K. ve evinde bulunan G.G., F.G., L.Ö. ve E.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NİĞDE

24 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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