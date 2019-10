Niğde Belediye Başkanı Özdemir, esnaflarla buluştu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Tahir Yavuz ve üyeleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Murat Zeren hizmet binasında, Manavlar ve Pazarcılar Odası başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, manav ve pazar esnafının sorunlarını dinledi.

Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Tahir Yavuz ve oda üyelerinin bulunduğu toplantıya Pazar esnafının sorunlarına çözüm için katılan Başkan Özdemir, toplantıda talepleri tek tek not ederek, esnafın sesine kulak verdi.

Karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleşen toplantıda pazar esnafı tarafından belirlenen bütün sorunlar gündeme alındı. Gelen taleplerin belli bir süreç dahilinde yapılabileceğini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnaflarımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Esnafımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullanarak gelen talepleri zaman içerisinde yerine getirmenin gayreti içerisinde yasal çerçevede taleplerin yerine getirileceğini belirtti.

