Niğde Biyolojik Arıtma Tesisi İnşaatında çalışmalar hızla devam ediyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, verdiği röportajda Niğde’de arıtma sorununun çözüme kavuşacağını belirtti.

Yaklaşık 400 bin nüfusa yetecek Biyolojik arıtma tesisinde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Başkan Özdemir tesis alanında incelemelerde bulundu. Uzun yıllar hizmet verecek tesisin önemli bir proje olduğunu belirten Belediye Başkanı Özdemir, tesisin çalışmaya başlamasıyla birlikte Kuş Cenneti olarak bilinen ve İç Anadolu’da çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Akkaya Barajının eski değerini kazanacağına vurgu yaptı.

Turizmin Canlanmasını Hedefliyoruz

Tesis incelemeleri sonrasında röportaj veren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Şehrimizde tek kalemde yapılan büyük yatırımlardan bir tanesi olan biyolojik arıtma tesisimizin maliyeti tamamlandığında Belediyemize 140 Milyon Türk Lirasını bulacak. Birkaç ay içerisinde betonarme yapısı tamamlanarak 2020 yılı Haziran ayında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Niğde’miz için önemli bir proje olan arıtma tesisi projesi kapsamında önem verdiğimiz bir diğer konu da Akkaya barajımız. Türkiye'de görülen 485 kuş türünden 224'üne ev sahipliği yapan barajı, yeniden eski ihtişamına kavuşturmak için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Böylece barajda azalan kuş popülasyonunun yükselmesiyle bölgenin yeniden kuş gözlemcilerinin uğrak yeri haline gelmesini hedefliyoruz. Bu gün ki nüfus projeksiyonumuzu göz önüne alırsak en azından 2045 yılına kadar Niğde’nin arıtma sorununa cevap verecek bir tesis şehrimize kazandırış olacağız. Avrupa standartlarının da çok üzerinde olan biyolojik arıtma tesisimiz sayesinde barajımıza giden suyun temizlenerek kuş çeşitlerinin artırılması ve onları koruyarak bölgede turizmin canlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Kendi Enerjisini Kendi Üreten Tesis

Başkan Özdemir; “Biyolojik Arıtma Tesisi kendi enerjisini kendi üretecek bir tesis. Proje kapsamında tesis içerisine kurulumu sağlanacak 1 megawatt güneş enerji sistemi ile kendi elektrik enerjisini kendi üreten bir tesisi çalışmalar tamamlandığında Niğde’mize kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

NİĞDE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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