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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Telefon dolandırıcıları tutuklandı

İHA

Niğde’de telefonda kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 35 bin 500 lira dolandıran 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine gelen Hüseyin Yılmaz, telefonda kendisini baş komiser Yasin Yılmaz olarak tanıtan şahısların “adınız kuyumcu hırsızlığına karıştı şüphelilerce takip edilmektesin” şeklinde dolandırarak bankada bulunan 35 bin 500TL’sini çekerek elden teslim ettiğini anlattı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin 06 AF 3320 plaka saraçla Niğde’ye geldiklerini ve Mersin’e kaçtıklarını tespit etti. Polis ekipleri Mersin’de düzenledikleri operasyonda şüpheliler Halil G. ve Ali E.’yi yakalayarak Niğde’ye getirdi. Emniyetteki sorgularında olayı kabul eden şüphelilerin, Eskişehir’de 4 ayrı dolandırıcılık olayına da karıştıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
Öte yandan şüphelilerin, Bor ilçesinde gerçekleştirecekleri 45 bin TL’lik dolandırıcılık olayının ise polis ekipleri tarafından engellendiği belirtildi.

NİĞDE

25 Ekim 2019 Cuma

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