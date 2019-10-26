Niğde’de kaçakçılık operasyonu

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Niğde’nin Ulukışla ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri NiğdeAdana otoyolu Eminlik gişelerinde durdurduğu 07 HOG 78 plakalı otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 259 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü İbrahim B. hakkında işlem yaptı.

NİĞDE 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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