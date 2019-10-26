TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 1 - Sakaryaspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 10. haftasında Niğde Anadolu FK, sahasında Sakaryaspor'a 21 mağlup oldu.
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Alpaslan Şen xx, Ünal Doğru xx, Kenan Özcan xx
Niğde Anadolu FK: Enes Kalyoncu xx, Mustafa Hakkı Peker xx, Berkehan Biçer xx, Metehan Yılmaz xx, Yusufcan Esendemir xx, Atalay Gürel xx, Berkin Taşkın xx (Atalay Yıldırım dk. 70 x), Mustafa Emirhan Özyaşar xx, Fatih Ateş xx (Enis Durak dk. 61 x), Altar Han Hidayetoğlu xx (Hakkı Yıldız dk. 89 ?), Embiya Ayyıldız xx
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xxx, Ömer Özdemir xxx, Özgür Kedikli xxx, Abdulaziz Solmaz xxx, Taşkın İlter xxx, İsmail Ünsal xxx, (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 78 x), Okan Baydemir xxx, (Alparslan Demir dk. 69 xx), Bekir İrtegün xxx, Fatih Aydın xxx, Denis Taşkesen xxx, Can Değirmencioğlu xx, (Onur Dervişler dk. 46 xx)
Goller: Fatih Ateş (dk. 57) (Niğde Anadolu FK), Berk İsmail Ünsal (dk. 33), Yaser Hacımustafaoğlu (dk. 81) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Berkin Taşkın (Niğde Anadolu FK), Denis Taşkesen, Berk İsmail Ümsal, Özgür Kedikli (Sakaryaspor)
NİĞDE
26 Ekim 2019 Cumartesi
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