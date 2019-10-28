Polisin durdurduğu minibüste 31 kaçak göçmen yakalandı

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Niğde’de polis tarafından durdurulan araçta 16 Afgan, 15 Pakistanlı olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.

NiğdeAdana Yolu Ulukışla Eminlik gişelerinde asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ö yönetimindeki minibüsü durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 15'i Afgan, 16'sı Pakistanlı toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü B.Ö gözaltına alınırken, Ulukışla İlçe Polis Merkezi'ne götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

NİĞDE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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