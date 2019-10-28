Minibüsten 31 kaçak göçmen çıktı

NİĞDE´de polisin durdurduğu minübüste 31 kaçak göçmen yakalandı.
Niğde-Adana karayolu Eminlik gişelerinde uygulama yapan emniyet müdürlüğü ekipleri, B.Ö. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 16'sı Afgan, 15'i Pakistanlı toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü B.Ö. gözaltına alınırken, Ulukışla İlçe Polis Merkezi'ne götürülen kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
NİĞDE
28 Ekim 2019 Pazartesi
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