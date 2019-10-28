Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 29 Ekim Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özdemir Kutlama Mesajında; “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük hediyesi olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96’ıncı yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamanın coşkusu içerisindeyiz. 29 Ekim bir doğuşun, bir devrimin, dönümüdür. Cumhuriyetimiz Anadolu insanının büyük Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin bağımsız ve başı dik bir ulus olarak yaşama kararlarımızın tüm dünyaya ilanıdır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak çağdaş dünya devletleri içinde saygın yeri ile her alanda büyük bir değişim ve atılımın somut ifadesidir. Unutmamalıyız ki biz en zor zamanlarda bile dünyaya sadakat ve vatanseverliğin eşsiz örneklerini göstererek bugünlere gelmiş büyük bir milletiz. Bu güven ve istikrar ortamının korumaya devam edeceğiz. Ulu Önder Atatürk'ün ‘Benim en büyük eserim’ dediği ve yüce Türk Milleti'nin canı pahasına büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyeti korumak bizim birinci görevimizdir. Çünkü Cumhuriyet Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır. Milletçe barış ve kardeşliğin sesini daha da yükselttiğimiz bugünlerde her zamankinden daha çok üretmek kazanmak ve paylaşmayı hedeflemekteyiz. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmayı ilke edindiğimiz çağdaş, demokratik, laik bir dünya devleti olarak bize bu gururu yaşatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını aziz şehitlerimiz ve gazileri minnet, şükran ve rahmetle anıyor cumhuriyetimizin 96’ıncı kuruluş yıldönümünde 29 Ekim Cumhuriyet bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

NİĞDE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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