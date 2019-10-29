Niğde’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Niğde’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları yapıldı

İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı Niğde'de coşkuyla kutlandı.

Niğde’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı Niğde’de coşkuyla kutlandı.
Niğde'deki tören kapsamında Vali Yılmaz Şimşek, makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanında devam eden programda Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, katılanların bayramını kutladı. Vali Şimşek, törende yaptığı konuşmada, milletçe cumhuriyetin 96. yıl dönümünün büyük bir coşku ve gururla kutlandığını belirterek, şunları söyledi; "Muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda her geçen gün kararlılıkla ilerleyen, günümüzde de bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir devlet haline gelen Cumhuriyetimiz bundan sonra da aynı hızla gelişmeye kalkınmaya devam edecek ve her türlü tehdide rağmen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi "Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." Niğde Belediyesi Mehter Takımının konser verdiği, ortaokul öğrencilerinin halk gösterisi sunduğu program, tören geçişiyle sona erdi.
Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin, diğer protokol üyeleriyle siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

NİĞDE

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 29 Ekim Mesajı
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 29 Ekim Mesajı
Minibüsten 31 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Minibüsten 31 kaçak göçmen çıktı
Polisin durdurduğu minibüste 31 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu minibüste 31 kaçak göçmen ...
Niğde’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Niğde’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X