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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Niğde Anadolu FK: 0 - Antalyaspor: 0 Rakibini penaltılarla 3-2 yenen ...

İHA

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor, normal süresi ve uzatmaları 00 biten maçın penaltılarında Niğde Anadolu'yu 32 yenerek 5. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Niğde Anadolu FK: 0 - Antalyaspor: 0 Rakibini penaltılarla 3-2 yenen Antalyaspor kupada, 5. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor, normal süresi ve uzatmaları 00 biten maçın penaltılarında Niğde Anadolu'yu 32 yenerek 5. tura yükseldi.

Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Emre Kargın xx, Ahmet Şimşek xx , Hakan Betaş xx
Niğde Anadolu: Muhammet Taha Tepe xx, Metehan Yılmaz xx, Atalay Gürel xx, Berkehan Biçer xx, Mustafa Emirhan Özyaşar xx, Fatih Ateş xx (Atalay Yıldırım dk. 89 ?), Berkin Taşkın xx, Kadir Yurttadur xx (Embiya Ayyıldız dk. 51 x), Aykut Çolakoğlu xx (Enis Durak dk. 62 x), Mustafa Hakkı Peker xx, Recep Yemişçi xx
Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Bahadır Öztürk xx, Salih Dursun xx, Tarık Çamdal xx (Cissokho dk. 91 ?), Yekta Kurtuluş xx, Hakan Özmert xx (Halil ibrahim Sevinç dk. 68 x), Harun Alpsoy xx (Doğukan Sinik dk. 61 x), Amilton xx, Fredy xx (Dala dk. 46 xx), Blanco xx
Sarı kartlar: Mustafa Hakkı Peker, Metehan Yılmaz, Muhammet Taha Tepe, Atalay Gürel, Recep Yemişçi (Niğde Anadolu), Blanco, Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)
Penaltılar:
Niğde Anadolu: Embiya Ayyıldız, Berkin Taşkın.
Antalyaspor: Dala, Yekta Kurtuluş, Blanco.

NİĞDE

29 Ekim 2019 Salı

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